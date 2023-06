Frankfurt am Main (ots) - Mit der Veröffentlichung der Jahres- bzw.

Nachhaltigkeitsberichte 2022 sowie anderer Berichtsformate macht der deutsche

Finanzsektor seine Fortschritte bei der Erreichung wichtiger Meilensteine auf

dem Weg zur Klimaneutralität erstmals umfassend transparent. Die

Veröffentlichung entsprechender Ziele und Maßnahmen erfolgt auch im Rahmen der

Klima-Selbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors, die vor drei Jahren ins

Leben gerufen wurde. Die Unterzeichner:innen der Initiative hatten sich

verpflichtet, ihre Kredit- und Investmentportfolios im Einklang mit den Zielen

des Pariser Klimaabkommens auszurichten, um ihre Geschäftsaktivitäten bis

spätestens 2050 klimaneutral zu gestalten. Einen wichtigen Meilenstein stellte

die Umsetzung grundlegender Maßnahmen zur Erfassung des CO2-Fußabdrucks der

Portfolios sowie zur Festlegung verbindlicher Ziele bis Ende 2022 dar.



Übersicht der bisherigen Umsetzung





Aufgrund der großen Bandbreite der Geschäftsmodelle und der verschiedenenAusgangslagen der teilnehmenden Institute gibt es zum Ende derVorbereitungsphase unterschiedliche Zielerreichungsgrade. DetaillierteInformationen über die bisherige Umsetzung der Institute sind in den jeweiligenBerichtsformaten veröffentlicht (siehe Ende der Pressemitteilung).Zusätzlich zu den Aktivitäten innerhalb der Institute sind seit 2020 auchweitere Initiativen, an denen sich Unterzeichner:innen derKlimaselbstverpflichtung beteiligen, entstanden. Dazu zählt die "Net ZeroBanking Alliance Germany" (NZBAG), die Anfang 2021 initiiert wurde und beimGreen and Sustainable Finance Cluster Germany (GSFCG) angesiedelt ist. Hierwerden vorwettbewerbliche Grundlagen und Steuerungsansätze für klimaneutraleInvestitions- und Kreditportfolios entwickelt. Eine weitere Initiative ist dieZusammenarbeit des "Partnership for Carbon Accounting Financials" (PCAF) und demVerein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. (VfU),die seit Ende 2020 besteht. Sowohl NZBAG als auch VfU setzen sich mit derkonkreten Umsetzung von Elementen der Klima-Selbstverpflichtung auseinander.Diese Initiativen werden das Thema Klimaneutralität im deutschen Finanzmarktzueinander komplementär weiter vorantreiben und sind für weitereTeilnehmer:innen offen.In der weiteren Umsetzung der Klima-Selbstverpflichtung, individuell sowie inden genannten Initiativen, geht es unter anderem darum, die Messungen undDatenverfügbarkeit stetig zu verbessern, die gesetzten Ziele konsequentumzusetzen sowie diese in entsprechenden Berichten zu veröffentlichen. Eineweitere Bestrebung ist es, die Berichtsformate zunehmend zu standardisieren, um