Staffelstabübergabe bei EEW Bernard M. Kemper übergibt Vorsitz der Geschäftsführung an Timo Poppe (FOTO)

Helmstedt (ots) - Führungswechsel bei der EEW Energy from Waste GmbH (EEW):

Heute hat Bernard M. Kemper den Vorsitz der Geschäftsführung an Timo Poppe

übergeben. Bernard M. Kemper wird künftig den Vorsitz des Aufsichtsrates von EEW

übernehmen. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Rauen scheidet

schrittweise aus dem aktiven Berufsleben aus.



"EEW ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Abfallwirtschaft. Und mehr

als das: Durch die herausragende Arbeit der vergangenen Jahre sind wir

integraler Teil der Kreislaufwirtschaft und leisten einen wirksamen Beitrag zur

Energiewende", sagt der künftige Vorsitzende der Geschäftsführung Timo Poppe mit

Blick auf die Erfolgsbilanz der Unternehmensgruppe: "Ich danke Bernard M. Kemper

für den engen Austausch in den vergangenen Wochen und freue mich auf die weitere

Zusammenarbeit mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden." Mit Blick auf die

Mitarbeitenden sagt Poppe: "Jede und jeder in diesem Unternehmen trägt einen

Teil zum Gesamterfolg bei. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam diesen

erfolgreichen Weg in der Zukunft fortsetzen."