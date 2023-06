Huawei setzt sich für eine bessere 5G-Technologie in vier Bereichen ein, um den vollen digitalen Nutzen zu erzielen

SHANGHAI, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Li Peng, Senior Vizepräsident von Huawei und Präsident des Carrier BG, forderte heute während seiner Grundrede auf der MWC Shanghai 2023 weitere Innovationen in der 5G-Technologie, um neuen Wert zu schaffen und digitalen Nutzen freizusetzen. Er sagte, dass die Branche gemeinsam innovieren muss, um den zunehmenden digitalen Anforderungen sowohl im Verbraucher- als auch im Industriemarkt gerecht zu werden.

In seinem Vortrag mit dem Titel „Creating New Value with 5G to Unleash Digital Dividends" erläuterte er, wie 5G die Entwicklung der digitalen Branche vorantreibt und die Digitalisierung aller Industrien ermöglicht.