Ein Tausendsassa auf den Straßen / Fahrvorstellung der völlig neu entwickelten Setra MultiClass LE-Überlandbusse - flexibel, wirtschaftlich und sicherer denn je! / MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN (AUDIO)

Schwäbisch Gmünd (ots) - Anmoderation:



Immer öfter lassen Menschen das Auto zuhause stehen und nutzen stattdessen

öffentliche Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Vor allem der

Regionalverkehr in modernen Überlandbussen erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Doch warum kommt diesem Bus-Segment eine immer größere Bedeutung zu? Was genau

sind die Argumente, das eigene Fahrzeug in der Garage stehen zu lassen und es

sich im Omnibus bequem zu machen? Till Oberwörder, Leiter von Daimler Buses, mit

einer Analyse:



O-Ton Till Oberwörder:





Wir gehen davon aus, dass der Markt aufgrund der ganzen Urbanisierung wirklichnochmal weiterwachsen wird. Die Städte, aber auch die umliegenden Regionenbenötigen halt Mobilität und die können wir ihnen liefern. Und ganz besonders imStadt- und Regionalverkehr, der wird auch immer stärker frequentiert, immerstärker nachgefragt, und wir als Hersteller wollen natürlich mit den richtigenProdukten, mit neuen Produkten, mit Innovationen, dafür sorgen, dass sich immermehr Fahrgäste in unseren Fahrzeugen wohlfühlen und eben tatsächlich den Komfortund auch die hohe Sicherheit genießen können. (0:31)Und genau davon konnten sich in diesen Tagen Fachjournalisten aus ganz Europabei der Fahrvorstellung der völlig neu entwickelten Setra MultiClassLE-Überlandbusse überzeugen. In vier unterschiedlich konfigurierten Modellen desLow-Entry Überlandbusses cruisten diese durch das Stauferland um die StädteGöppingen, Lorch und die frühere Reichsstadt Schwäbisch Gmünd in Ostwürttemberg.Mit durchweg positivem Urteil, was Fahreigenschaften, Komfort undFahrerwohlbefinden betrifft:O-Ton Umfrage Journalistinnen und Journalisten:Der erste Eindruck, muss ich sagen, ist spektakulär! Kein Wunder: Hier wurde vonSetra sehr viel in Sachen Fahrwerk und im Bereich Fahrerarbeitsplatz gemacht. Dahat sich so viel verändert, das hat fast schon Reisebusniveau muss ich sagen. -Es sind alle begeistert von dem Produkt. Und insgesamt muss man ja auch sagen,dass sich die Qualität stetig weiterentwickelt. Und das ist ja auch derentscheidende Punkt. Weil, wenn man mehr Leute in den ÖPNV bekommen will, dannmuss man am Ende auch besserer Qualität bieten. - Die Variabilität im ganzenFahrzeug ist gestiegen, das gefällt mir natürlich sehr gut. Bei Setra fühlt mansich ja in der Regel immer gut. Die achten da auf Dinge wie Ergonomie und so.Das ist man gewohnt: großer Komfort! (0:42)"Einzigartiges und aufregendes Design, außergewöhnliche Varianz undFlexibilität, maximale Wirtschaftlichkeit, höchste Sicherheit und praxisgerechteLösungen bis ins kleinste Detail" - so pries Daimler Buses seinen nagelneuen