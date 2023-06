In NRW wurden 6876 Wohnraum-IDs zur Vermietung an Touristen genehmigt - Köln an der Spitze - ID soll Zweckentfremdung verhindern

Köln. (ots) - In NRW wurden seit dem 1. Juli 2022 insgesamt 6876 Wohnraum-IDsgenehmigt, die zur Kurzzeitvermietung an Touristen erforderlich sind. 7556 IDswurden beantragt, wie aus einer Bilanz des NRW-Bauministeriums hervorgeht, diedem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) vorliegt. Danach wurden diemeisten Wohnraum-IDs (3378) in Köln beantragt, in 3190 Fällen wurde siegenehmigt. Auf Platz zwei der Anträge folgt Düsseldorf (1943), gefolgt vonDortmund (746), Aachen (387), Bonn (331) und Münster (212). Insgesamt wurden 680Anträge abgelehnt, davon die meisten in Düsseldorf (214), Köln (188) und Bonn(111).In den sechs NRW-Stäten waren Vermieter, die Wohnraum kurzzeitig zum Beispiel anTouristen vermieten wollen, per Satzung dazu verpflichtet worden, sich eineWohnraum-ID zu beschaffen. Ohne die Angabe der zwölfstelligen Nummer zumBeispiel in Online-Anzeigen oder bei Airbnb ist die Vermietung illegal. Mit derID müssen sich die Vermieter bei einem Register anmeldet, in dem Anzahl dervermieteten Tage dokumentiert werden. Wird die Maximalzahl überschritten, müssendie Vermieter eine Strafe zahlen, in Köln können das beispielsweise bis zu 50000 Euro sein. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach zog ein positives Fazit. DieWohnraum-ID schaffe die lange vermisste Transparenz. "Sie ist ein wirkungsvollesWerkzeug, um der Zweckentfremdung von Wohnungen als Schattenhotelsentgegenzuwirken. Durch die Wohnraum-ID bekommen die Städte einen umfassendenEinblick in die Kurzzeitvermietung von Wohnungen", sagte Scharrenbach dem"Kölner Stadt-Anzeiger".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/5547380OTS: Kölner Stadt-Anzeiger