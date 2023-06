Alphas Studio Shape Immersive kooperiert mit innovativer Web3-Plattform Weebox beim Aufbau eines Metaversums für digitale Anime-Sammlerstücke

30. Juni 2023, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - AlphaGen Intelligence Corp. (CSE: AIC) (FWB: W4V), (OTC PINK: APETF) („Alpha“' oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das sich auf die Zukunftsmärkte im Bereich Metaversum-KI, Gaming und generative künstliche Intelligenz konzentriert, freut sich sehr, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen gemeinsam mit der Firma KLKTN Ltd. („KLKTN“) an der Entwicklung von virtuellen Erlebniswelten und digitalen Sammlerstücken arbeiten wird.

Alphas Studio Shape Immersive („Shape“) hat bereits mit KLKTN zusammengearbeitet und innovative Manga- und Anime-NFT-Plattformen, einschließlich Weebox, entwickelt. Weebox ist eine führende Plattform für Manga- und Anime-Liebhaber, die einen virtuellen Verkaufsraum für den Erwerb und den Handel mit offiziell lizenzierten digitalen Sammlerstücken bietet. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite von Weebox.

Die im Jahr 2021 gegründete Firma KLKTN betreibt eine digitale Plattform, die für eine neue Ära von geschützten Sammlerstücken im Bereich Fandom (Fangemeinschaften) und Unterhaltung eingerichtet wurde. KLKTN bemüht sich um den Aufbau einer neuen Wirtschaftsszene, die sich den einflussreichsten Manga- und Anime-Inhalten widmet. Über KLKTN gelangen Fans in aller Welt in den Besitz von digitalen Sammlerstücken ihrer bevorzugten Mangas und Animationsfilme, können ihre Sammlungen in virtuellen Räumen zur Schau stellen und sich mit anderen Fans austauschen.

KLKTN hat sich auch Unterstützung von einer Reihe renommierter Investoren geholt: der Firma Dapper Labs, der treibenden Kraft hinter beliebten Projekten wie CryptoKitties und NBA Top Shot und Mastermind in der Entwicklung der Flow-Blockchain; der Blockchain-Gaming-Firma Animoca Brands, die mit einem beeindruckenden Portfolio von rund 380 Unternehmen aufwarten kann; der bekannten japanischen Internet- und Unterhaltungsfirma BEENOS; und der Brand-Tech-Gruppe Gusto Collective, die für ihre Verschmelzung von Storytelling und immersiver Technologie bekannt ist.

„Das Shape-Team übertrifft immer wieder unsere Erwartungen. Wir alle sind fasziniert vom profunden Know-how und von der Kompetenz im 3D-Bereich, über die diese Experten verfügen“, so Daisuke Iwase, der CEO von KLKTN. „Mit ihrer Liebe zum Detail und ihrem Bestreben, die Grenzen des Machbaren zu überschreiten, haben sie wirklich innovative und ansprechende Erlebniswelten für unsere Kunden geschaffen.“