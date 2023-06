JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen zum zweiten Quartal von 6,20 auf 5,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Himanshu Agarwal rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem Konzernumsatz von vier Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 250 Millionen Euro. Damit liege er 15 Prozent unter dem Marktschnitt. Der Grund dafür sei eine schwächere Entwicklung in den Auto- und Industriezuliefersparten, die nur teilweise aufgewogen werde vom Wartungs- und Ersatzteilgeschäft./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 07:08 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 07:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 5,705EUR gehandelt.



