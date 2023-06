Novartis verkauft Augenmittel Xiidra an Bausch

Der Verkauf steht im Einklang mit der Strategie des Konzerns, in einer bestimmten Anzahl vorrangiger Therapiegebiete eine größere Reichweite zu erreichen. Mit dem Verkauf könnten die Ressourcen und das wissenschaftliche Know-how optimal für diese Therapiegebiete eingesetzt werden, erklärte Novartis. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte des Jahres erwartet, sofern die üblichen Bedingungen erfüllt sind./hr/ra/AWP/jha

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis macht Tempo bei der geplanten Trennung von seinem verbliebenen Augenmittel-Portfolio. Am Freitagmittag kündigte Novartis an, sein Augenmittel Xiidra an den US-Konzern Bausch + Lomb zu verkaufen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet. Die komplette Transaktion werde einen Wert von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar haben, hieß es. In bar fließen werden 1,75 Milliarden Dollar, dazu kommen mögliche Meilensteinzahlungen. Im vergangenen Jahr setzte Novartis knapp eine halbe Milliarde Dollar mit dem Mittel um.

