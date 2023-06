GAC stellt auf dem GAC TECH DAY 2023 die ersten Innovationen der Branche vor

An der Veranstaltung nahmen mehr als 160 in- und ausländische Medienvertreter und hochrangige Gäste teil, darunter Jiang Zhitao, Vizebürgermeister von Guangzhou, Zeng Qinghong, Vorsitzender der GAC Group, und Feng Xingya, Generaldirektor der GAC Group.

GUANGZHOU, China, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die GAC Group, Chinas führender Automobilhersteller mit einem starken Fokus auf Innovation, veranstaltete am 26. Juni seine jährliche Flaggschiff-Konferenz GAC TECH DAY 2023. Unter dem Motto "Evolving Technology" wurden auf der Veranstaltung mehrere wichtige innovative Leistungen und Branchenneuheiten in den Bereichen Konnektivität, Motor- und Fahrzeugtechnologie vorgestellt.

Auf der Konferenz stellte GAC den weltweit ersten mit Ammoniak betriebenen Motor für Personenkraftwagen vor. Der vom konzerneigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum entwickelte Motor, erreicht eine zuverlässige Kraftstoffzündung mit 120 kW Leistung und einer Kohlenstoffreduktionsrate von 90 % und bietet eine effiziente, zuverlässige und kohlenstoffarme Kraftstoffalternative für die Automobilindustrie.

GAC stellte auch den Trumpchi E9 vor, das erste Personenfahrzeug der Branche, das mit flüssigem Wasserstoff betrieben wird. Ausgestattet mit der Mega Waves Hybrid Modular Architecture von GAC hat der wasserstoffbetriebene MPV eine Reichweite von fast 600 km und kann mit 1,4 kg Wasserstoff bis zu 100 km weit fahren.

ADiGO MAGIC, eine revolutionäre Open-Source-Softwareplattform für das Auto, wurde ebenfalls vorgestellt. Die Plattform bietet mehr als 2.000 serviceorientierte Funktionen, um unmittelbare und personalisierte Reiseszenarien für die Nutzer zu erstellen, und wird im bald erscheinenden AION Hyper GT zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus kündigte GAC auch sein GOVE (GAC On-the-Go Vertical EV) an, ein vollelektrisches fliegendes Fahrzeug. Das GOVE besteht aus einer abtrennbaren Flugkabine und einem autonomen, mobilen Fahrgestell mit ADiGO PILOT-Antrieb. Es besteht zu 90 % aus leichten Verbundwerkstoffen, einem 3DoF-Flugsteuerungssystem und einer hochpräzisen Andocktechnologie für die Luft- und Raumfahrt. Das Design stellt sicher, dass das GOVE als intelligente Mobilitätslösung für Reisen am Boden, in der Luft und bei Luft-Boden-Andockungen eingesetzt werden kann.

Technologie und Innovation sind der Kern des Markenwerts von GAC MOTOR. Die technologischen Errungenschaften, die auf dem GAC TECH DAY 2023 vorgestellten werden, dienen als Schlüssellösungen für die Bemühungen der Marke, neue Höhen auf dem globalen Automobilmarkt zu erreichen. GAC wird weiterhin seine Fähigkeiten nutzen, um eine innovationsgetriebene und kohlenstoffneutrale Zukunft der Mobilität zu entwickeln.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2144332/75s_final_0626.mp4

