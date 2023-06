Wien, 30. Juni 2023 (APA-ots) -



* OMV und MOL Group haben die Transaktion - bei der die OMV ihre Anteile an OMV Slovenija trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. an die MOL Group verkauft - abgeschlossen

* Dieses Divestment unterstützt die OMV Strategie, um ein klimaneutrales Unternehmen zu werden



Die OMV, das internationale, integrierte Energy, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials Unternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich und MOL Group, ein führendes, internationales integriertes Öl- und Gasunternehmen mit Hauptsitz in Budapest, Ungarn, haben den Verkauf von OMV Slovenia (enthält unter anderem OMV Tankstellen und das OMV Großkundengeschäft) an MOL Group mit Wirkung ab 1. Juli 2023 abgeschlossen. Dieses Divestment unterstützt den Transformationsweg der OMV, um ein nachhaltiges und klimaneutrales Unternehmen bis spätestens 2050 zu werden.