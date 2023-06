WARBURG RESEARCH stuft Puma SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Quartalszahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Frey geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass das zweite Quartal den Tiefpunkt der Ertragsdynamik von Puma markieren wird. Der Druck durch die Werbekosten werde im zweiten Halbjahr nachlassen und gleichzeitig dürften dann die Frachtkosten sinken. Allerdings dürfte das US-Geschäft ein Schwachpunkt geblieben sein und die andernorts gute Entwicklung gestört haben./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 54,80EUR gehandelt.



