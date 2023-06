Die Aktien von Apple dürften ihren Rekordkurs am Freitag fortsetzen und die Marktkapitalisierung erneut über die Marke von drei Billionen Dollar hieven. Dies gelang zwar bereits am Vortag im Handelsverlauf, zum Handelsschluss lag der Market Cap aber wieder darunter. Offenbar scheinen sich die Anleger auf diesem Niveau mit weiteren Käufen schwer zu tun. Vorbörslich stiegen die Apple-Anteilsscheine um 1,2 Prozent.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 1,3 Prozent höher bei 34 286 Punkten. Damit deutet sich für diese Woche ein Plus von rund 1,7 Prozent an. Für die erste Jahreshälfte könnte beim US-Leitindex damit ein Gewinn von rund 4 Prozent zu Buche stehen. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag 0,8 Prozent im Plus bei 15 082 Punkten erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von Konjunkturdaten winkt den US-Aktienmärkten am Freitag eine festere Eröffnung. Zudem deuten sich ein versöhnlicher Wochenabschluss und eine moderat positive Halbjahresbilanz an. Die Konsumausgaben in den USA stiegen im Mai weniger als erwartet, die Einkommen der Haushalte legten hingegen mehr als prognostiziert zu.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer