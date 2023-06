Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Dr. Michael Kloep ist Global CEO, Unternehmensstratege undDigitalisierungsexperte bei CopeCart. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt erCoaches, Agenturen und Dienstleister dabei, durch umfassende Digitalisierung ihrGeschäft entscheidend zu vereinfachen. Dabei automatisieren die Experten vonCopeCart sämtliche internen Prozesse und Bezahlvorgänge und steigern die Umsätzedurch zahlreiche verkaufsfördernde Maßnahmen. Hier erfahren Sie, wie Unternehmenmit Growth Marketing nachhaltig skalieren.Ein schnelles Wachstum bei gleichzeitig enger Kundenbindung ist der Traum einesjeden Onlinehändlers. Doch in Zeiten hoher Inflation und nachlassender Kaufkraftkann langfristiges Wachstum kaum noch generiert werden - oder etwa doch? Währendviele kleine und mittelständische Unternehmen Schwierigkeiten mit der Skalierunghaben, verzeichnen die Branchenriesen wie Amazon oder PayPal wieder steigendeUmsätze. "Sie sind damals fast über Nacht erfolgreich geworden, weil sie auf dierichtigen Marketinginstrumente gesetzt haben", erklärt Dr. Michael Kloep."Hierbei sind Growth Marketing und Growth Hacking sicherlich dieKönigsdisziplinen - richtig eingesetzt, kann damit jeder Unternehmer organischesund exponentielles Wachstum erreichen und seine Umsätze steigern." Was sichhinter der Strategie des Growth Marketing verbirgt und wie sie Selbstständigeund Dienstleister selbst umsetzen können, verrät Dr. Kloep im Folgenden.Growth Hacking und Growth MarketingWer die Erfolgsgeschichten bekannter Unternehmen analysiert, wird über kurz oderlang auf die Begriffe Growth Hacking und Growth Marketing stoßen. Diesebeschreiben grundlegende Marketingstrategien, die sich im Optimalfallgegenseitig ergänzen und im Grunde von jedem Unternehmen angewendet werdenkönnen. Während es bei Growth Marketing um die Generierung von organischem, alsostetigem und dafür nachhaltigem Wachstum geht, soll Growth Hacking für einexponentielles Wachstum in der Startphase eines Unternehmens sorgen. Doch wiegenau lassen sich damit steigende Umsätze generieren?Beim Growth Marketing konzentriert sich ein Unternehmen vor allem auf dieStärkung der eigenen Marke und das nachhaltige und planbare Wachstum seinesGeschäftsmodells. Dieses Marketinginstrument funktioniert besonders gut, wenn esschon einen Product/Market Fit gibt, das Produkt also bereits eine gewisseAkzeptanz am Markt gewonnen hat. Bereits 1959 hat McDonald's mit GrowthMarketing begonnen, obwohl der Begriff noch gar nicht entwickelt war. So hat derUS-amerikanische Fastfood-Riese damals an jeder Autobahnausfahrt seincharakteristisches M aufgestellt - das Logo wurde daraufhin in kurzer Zeit