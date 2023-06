Verbraucherschutzminister pochen auf Obergrenze bei Dispozinsen

(Tippfehler im 1. Absatz, 2. Satz berichtigt)



KONSTANZ (dpa-AFX) - Die Verbraucherschutzminister der Länder und des Bundes pochen auf eine Obergrenze bei Dispozinsen. Ein entsprechender Prüfauftrag gehe an die Bundesregierung, sagte Schleswig-Holsteins Verbraucherschutzminister Werner Schwarz (CDU) am Freitag in Konstanz zum Abschluss einer Konferenz mit Amtskollegen. Ein Rahmen von fünf bis acht Prozent als Obergrenze halte er für angemessen. Darauf haben sich die Ministerinnen und Minister für Verbraucherschutz der Länder auch in ihrem Beschluss geeinigt.

Vor dem Hintergrund der Inflation und der Energiekrise würden einige Gruppen in finanzielle Schwierigkeiten kommen und seien auf einen Dispokredit angewiesen, so Schwarz weiter. Eine Begrenzung nach oben hin sei wichtig, "damit die dann nicht in eine Schuldenfalle geraten."