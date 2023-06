Erklärvideo-Agentur Loft Film übernimmt Webseitenagentur Landeseiten.de (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - In den vergangenen fünf Jahren ist die Loft Film GmbH vomkleinen Münchner Start-up zu einer der erfolgreichsten Erklärvideoagenturen imdeutschsprachigen Raum gewachsen. Jetzt haben die Geschäftsführer Jonas Eisertund Felix Werner noch größere Pläne: Mit der Übernahme der WebseitenagenturLandeseiten.de wird sichtbar, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt und wasdas für die Bestandskunden beider Firmen bedeutet.In den vergangenen Jahren ist nicht zuletzt durch die Corona-Pandemieoffensichtlich geworden, wie wichtig es gerade für mittelständische Unternehmenist, online Neukunden zu finden. Gerade Videomarketing nimmt dabei eine immergrößere Rolle ein. Der Erfolg der Loft Film GmbH passt in den Zeitgeist: Durchanimierte Erklärvideos wird in kurzen 60 bis 90 Sekunden erklärt, was einUnternehmen anbietet und für wen das Produkt oder die Dienstleistung geeignetist. Mittlerweile sind mehr als 3.000 Unternehmen Kunden bei der Videoagenturaus München. Doch auch der beste Erklärfilm hilft bei der Neukundengewinnungwenig, wenn die dazugehörige Webseite nicht ebenfalls darauf ausgelegt ist, ausBesuchern Kunden zu machen. "Zu einem gut funktionierenden Video gehört immerauch eine gut funktionierende Webseite - andernfalls geht viel Potenzialverloren", erklärt Jonas Eisert von der Loft Film GmbH. "Die meisten Unternehmenunterschätzen, wie wichtig die Webseite ist, wenn sie Neukunden finden wollen.Doch jeder potenzielle Kunde kommt auf die Webseite, bevor er sich entscheidet,ob er mit dem Unternehmen zusammenarbeitet."Die Webseite ist also essenziell für die Neukundenakquise. Durch die Übernahmeder Webseitenagentur Landeseiten.de, mit der in den vergangenen vier Jahrenbereits eine erfolgreiche Zusammenarbeit bestand, kann Loft Film ihren Kundennun das Rundum-Programm bieten. Geschäftsführer von Landeseiten.de wird FelixWerner, der auch schon bei Loft Film in dieser Position arbeitet. "Dadurch, dassbeide Unternehmen jetzt so eng zusammenarbeiten, profitieren die Kunden aufbeiden Seiten", so Felix Werner. Denn auch, wenn das Medium unterschiedlich ist,sind die grundlegenden Marketingprinzipien gleich. So können die Kunden jetztErklärfilme und konversionsoptimierte Webseiten aus einer Hand bekommen. DieLoft Film GmbH unterstützt ihre Kunden auch beim Thema Onlinemarketing undveranstaltet zweimal jährlich den Loft Film Day mit erfahrenen Experten derBranche. Diese Events können jetzt auch Kunden von Landeseiten.de kostenfrei