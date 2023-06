Interne Untersuchung bei ProSiebenSat.1 zu Gutscheingeschäft läuft

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Wegen einer internen Untersuchung zu möglichen Unstimmigkeiten beim Gutscheingeschäft will der ProSiebenSat.1 -Aufsichtsrat die Entlastung des Konzernvorstandes für das Geschäftsjahr 2022 verschieben. Die Beschlussfassung dazu solle erst auf der Hauptversammlung im kommenden Jahr erfolgen, schlug Aufsichtsratschef Andreas Wiele am Freitag bei der virtuellen Aktionärshauptversammlung vor. Der Vorschlag wurde am Nachmittag in einer Abstimmung angenommen.

Es gehe bei der laufenden Untersuchung darum, etwaiges Fehlverhalten im Zusammenhang mit regulatorischen Fragen bei der Tochter Jochen Schweizer mydays zu überprüfen. Der Aufsichtsrat behalte sich auch vor, etwaige Schadenersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder gegebenenfalls zu prüfen.