Gesetzliche Krankenkassen mit kleinem Minus zum Start ins Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Die 96 gesetzlichen Krankenversicherungen haben zum Start ins Jahr ein kleines Minus verbucht. Bis Ende März stand ein Defizit von 162 Millionen Euro, wie das Bundesgesundheitsministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Die Finanzreserven der Kassen lagen demnach zum Quartalsende bei 10,1 Milliarden Euro, was dem Zweifachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben entsprach.

Minister Karl Lauterbach (SPD) sagte, es sei gelungen, den Kassen in einer prekären Finanzlage zu Beginn der Wahlperiode zu helfen. Sie wiesen für das erste Quartal nun ein fast ausgeglichenes Ergebnis aus. Ziel bleibe, ein hohes Kassen-Defizit zu verhindern, zugleich aber auch die Versicherten nicht über Gebühr zu belasten.