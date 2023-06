Esa-Sonde 'Euclid' soll ins All starten

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Zur Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie will die europäische Raumfahrtagentur Esa die Sonde "Euclid" ins Weltall schicken. Sie soll am Samstag (17.11 Uhr MESZ) im US-amerikanischen Cape Canaveral an Bord einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX abheben. Mit einem hochauflösenden Teleskop soll "Euclid" Milliarden Galaxien bis zu zehn Milliarden Jahre zurück beobachten und eine 3D-Karte von Teilen des Alls erstellen.

