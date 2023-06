Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,95 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 90 Cent auf 70,76 Dollar.

Die Ölpreise profitierten von einem schwächeren Dollar. Dieser war am Nachmittag zu allen wichtigen Währungen unter Druck geraten. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl in anderen Währungsräumen günstiger und stützt so die Nachfrage.