WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag erneut mit Aufschlägen beendet. Trotz zunächst deutlicher Kursverluste bei den Aktien der Bawag drehte der ATX in die Gewinnzone und schloss 1,41 Prozent höher bei 3154,91 Punkten. Auf Wochensicht steigerte sich der österreichische Leitindex nach fünf Gewinntagen in Folge somit um über drei Prozent. Der ATX Prime erhöhte sich zum Wochenschluss indes um 1,38 Prozent auf 1598,71 Einheiten.

Während sich die Blicke international am Berichtstag vor allem auf Konjunkturdaten wie die Inflationszahlen aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten richteten, standen in Österreich die Wertpapiere der Bawag im Mittelpunkt. Die Titel starteten mit deutlichen Verlusten in den Handel, nachdem der aktivistische Investor Petrus Advisers in einem Brief an die Europäische Bankenaufsicht starke Kritik an dem Geldhaus geübt hatte. Die Titel gaben in der Spitze um über 14 Prozent nach.