PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag wieder einmal mit unterschiedlichen Vorzeichen geschlossen. Gewinnen in Prag standen Verluste in Moskau gegenüber. In Warschau und Budapest gab es nur wenig Bewegung.

Der tschechische Aktienindex PX beendete den Tag mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 1275,15 Punkte. Angetrieben wurde er vor allem von der starken Nachfrage für die Aktien des Stromerzeugers CEZ (plus 1,8 Prozent) und Erste Group (plus 2,7 Prozent).