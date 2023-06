Die heute veröffentlichten Daten zur Inflation in den USA (PCE aus dem Mai) waren niedriger als erwartet - aber die Fed wird dennoch die Zinsen im Juli anheben. Denn die Kerininflation, auf die die Fed (und andere Notenbanken) besonders achtet, bleibt weiter hoch und deutlich über dem Ziel der US-Notenbank - auch die Löhne sind wieder gestiegen. Also vorerst keine Entwarnung für Powell und Co. Die Wall Street hat die Daten zur Inflation dennoch gefeiert, der US-Leitindex S&P 500 erreicht zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch (der Nasdaq 100 jedoch nicht). Die Euphorie ist groß - trotz der zuletzt erstaunlich guten US-Wirtschaftsdaten zeichnet sich aber eine von den US-Konsumenten ausgehende Abkühlung ab. Das zeigte sich bereits in den heutigen Daten: die Ausgabefreudigkeit der Amerikaner nimmt ab - mit guten Gründen..

