NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat nach der jüngsten Schwächephase am Freitag wieder deutlich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung schüttelte ihre zeitweisen Verluste ab und kletterte im New Yorker Handel zuletzt auf 1,0912 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0866 (Donnerstag: 1,0938) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9203 (0,9142) Euro gekostet.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief zweigeteilt. Zunächst wirkten robuste US-Konjunkturdaten vom Donnerstag nach, welche die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed gestärkt hatten und so dem Dollar gegenüber dem Euro Auftrieb gaben. Dazu hatte Fed-Chef Jerome Powell im Verlauf der Woche weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen.