NuGen liefert die ersten InsuJet-Geräte und Verbrauchsmaterialien in das Vereinigte Königreich und kündigt Teilnahme an der Diabetes Professional Care Conference an

Toronto, Ontario - 30. Juni 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine erste Lieferung von InsuJet-Geräten und Verbrauchsmaterialien an Reliance Medical Ltd., den britischen Vertriebshändler und 3PL-Partner des Unternehmens im Vereinigten Königreich, geliefert hat.

NuGen kündigt außerdem seine Teilnahme an der Diabetes Professional Care Conference an, die am 15. und 16. November 2023 im Ausstellungszentrum Olympia in London stattfindet.

Auf der Diabetes Professional Care, der führenden Veranstaltung im Vereinigten Königreich für alle, die sich mit der Prävention, der Behandlung und dem Management von Diabetes und verwandten Krankheiten beschäftigen, wird NuGen sein InsuJet-System vorstellen. An der Diabetes Professional Care nehmen über 5.000 Fachleute aus dem Gesundheitswesen teil, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten erweitern wollen, um eine bessere Versorgung von Menschen mit Diabetes zu gewährleisten.

„Die Diabetes Professional Care ist eine ideale Plattform für Diabetes-Fachleute, um neue Innovationen und Technologien zu entdecken, die dazu beitragen, die Ergebnisse der Patientenversorgung zu verbessern und die Effizienz der Gesundheitssysteme zu steigern. Durch die Präsentation von InsuJet vor diesem Fachpublikum kann NuGen die Vorteile der kanülenlosen Insulinverabreichung für Diabetespatienten kommunizieren. Darüber hinaus bietet uns die Fachmesse eine Plattform, um mit Diabetes-Fachleuten und Käufern in Kontakt zu treten“, so Louise Cresswell, Commercial Lead, UK.

Link zur Veranstaltung: https://www.diabetesprofessionalcare.com

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Websites: www.insujet.com und www.nugenmd.com

Instagram: @NuGenMD

Twitter: @NuGenMD

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nugenmd/