ZTE verhilft der Tang West Market Group zum prestigeträchtigen 5G Industry Challenge Award bei den GSMA Asia Mobile Awards

Das Metaversum-Projekt der Tang West Market Group für Kultur und Kunst stellt eine bedeutende Innovation der Tang West Market Group, von China Mobile und der ZTE Corporation dar, die 5G nutzen, um die digitale Kultur zu stärken und nachhaltige Wirtschaftsmodelle zu etablieren

Durch den Bau einer Metaversum-Plattform für Kultur und Kunst und einer Transaktionsplattform unterstützt diese Initiative die Tang West Market Group bei der Expansion der traditionellen Kulturindustrie in den Bereich der digitalen Kultur

SHANGHAI, 1. Juli 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein führender globaler Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat den Erfolg des Metaversum-Projekts der Tang West Market Group für Kultur und Kunstwerke bekannt gegeben Das Projekt entstand in Zusammenarbeit zwischen der ZTE Corporation, der Tang West Market Group, der China Mobile Communications Group Shaanxi Co. Ltd., der China Mobile Cloud, der Hainan International Culture and Artworks Exchange und dem Non State Museums Committee of the Chinese Museums Association und wurde bei den GSMA 2023 Asia Mobile Awards (AMO), die während des MWC Shanghai stattfanden, mit dem prestigeträchtigen 5G Industry Challenge Award ausgezeichnet.

Die GSMA Asia Mobile Awards (AMO), die seit 2006 verliehen werden, sind eine hoch angesehene Auszeichnung in der asiatischen Telekommunikationsbranche. Der 5G Industry Challenge Award würdigt Unternehmen, die nachhaltige Wirtschaftsmodelle vorleben und die transformative Kraft von 5G bei der Revolutionierung von Industrien demonstrieren und damit zu einer besseren Zukunft beitragen.

Gestützt auf die ausgefeilte Kulturindustrie-Kette der Tang West Market Group und die umfassende Erfahrung des China Mobile Shaanxi Branch und der ZTE Corporation in den Bereichen 5G+XR und Video, ist die Tang West Market Group in Zusammenarbeit mit ihren Partnern ein Vorreiter bei der Erforschung kultureller digitaler Innovationen. Sie widmen sich dem Aufbau des Kultur- und Kunstmetaversums der Tang West Market Group, einem visionären Unterfangen, das neue Paradigmen schmieden, unerforschte Gebiete abstecken und bahnbrechende Fortschritte bei der Entwicklung einzigartiger Kulturindustrien erzielen soll.