Fibocom stellt auf dem MWC Shanghai 2023 den branchenweit ersten SC151-GL vor und beschleunigt damit die globale Kommerzialisierung von 5G AIoT mit einem hochintegrierten Smartmodul

Das Fibocom SC151-GL ist mit dem Qualcomm QCM4490-Prozessor ausgestattet und bietet eine umfassende Smart-Wireless-Lösung. Das mit 3GPP Release 16 konforme Modul unterstützt nicht nur WLAN 6/6E, sondern auch Gigabit 5G und ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mehrerer Endgeräte sowie einen hohen Datendurchsatz. Diese Funktionen können die Uplink-Leistung erheblich verbessern, insbesondere bei latenzempfindlichen Szenarien wie Lagerverwaltung und Fertigungserkennung. Im Hinblick auf die Netznutzung ist der SC151-GL neben der Kompatibilität mit 5G SA/NSA und EN-DC auch abwärtskompatibel zu 4G/3G-Bändern. Hervorzuheben ist, dass das Modul eine energieeffiziente Lösung für Endgeräte bietet, die durch den Mehrwert TWT (Target Wake Time) ermöglicht wird.

Die Konvergenz von KI und IoT ist im Zuge der schnell voranschreitenden digitalen Transformation unvermeidlich und 5G ist der wichtigste Beschleuniger für die Verwirklichung der Migration in die 5G-AIoT-Ära. Das Fibocom SC151-GL stellt eine intelligente drahtlose „eine Einheit für die ganze Welt"-Lösung für Kunden aus den Bereichen industrielle Handhelds, industrielle Tablets, Point-of-Sale-Geräte, am Körper getragene Kameras und PoC (Push-to-Talk über Mobilfunk) dar, die den F&E-Zyklus verkürzt und die erforderlichen Hardware-Investitionen in der Anfangsphase der globalen Einführung reduziert. Das Modul ist mit zahlreichen Schnittstellen ausgestattet, beispielsweise MIPI/USB/UART/SPI/I2C, und kann so die Anforderungen verschiedener AIoT-Anwendungen erfüllen. Die Softwareunterstützung ist für zukünftige Upgrades auf Android 18 ausgelegt.