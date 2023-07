Dr. Tobias Gräbener wird Partner bei zeb (FOTO)

Münster (ots) - Die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb hat Dr. Tobias

Gräbener (50) zum Expert Partner des Unternehmens berufen. Der ausgewiesene

Spezialist für den komplexen und stark nachgefragten Themenbereich Financial

Controlling ist seit dem Jahr 2001 bei zeb tätig. Als Co-Lead der Practice Group

"Financial Control & Strategic Planning" berät er aktuell mit seinen Kolleginnen

und Kollegen schwerpunktmäßig Banken aus dem Segment Großbanken und Wholesale.



Gräbener hat nach einer Bankausbildung an der Universität Münster studiert und

wurde im Jahr 2007 an der Universität Duisburg-Essen von Prof. Dr. Bernd Rolfes

promoviert. Der gebürtige Rietberger lebt mit seiner Familie in Berlin und

betreut vom dortigen zeb-Office seine Kunden in ganz Europa.