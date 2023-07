HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT DIE WELTPREMIERE DER HOYO DE MONTERREY MONTERREYES Nr. 4 LIMITIERTE AUFLAGE.

HAVANNA, 1. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. präsentierte über seinen exklusiven Vertriebspartner für Bulgarien, Kaliman Caribe, in Sofia eine neue Limited Edition der renommierten Marke Hoyo de Monterrey, die Monterreyes Nr. 4. In einer einzigartigen Atmosphäre zwischen dem Witoschagebirge und dem Fluss Iskar erlebte die bulgarische Hauptstadt einen magischen Abend mit Live-Musik, Tanzshows und natürlich den besten Habanos. Eine ausgewählte Gruppe von 500 Gästen aus Albanien, Armenien, Kroatien, Kuba, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Griechenland, Irland, Kosovo, Nordmazedonien, Serbien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich waren die ersten, die die neue Vitola, die ihren Namen der gleichnamigen Plantage aus dem Gebiet Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río* verdankt, entdecken und verkosten konnten, was als der beste Tabak der Welt gilt.

Die Limited Editions nehmen unter den Spezialitäten des Portfolios von Habanos, S.A. einen einzigartigen Platz ein, nicht nur wegen der sorgfältigen Auswahl der Blätter, die mindestens zwei Jahre lang reifen, sondern auch für ihre Präsentation in einer besonderen Verpackung und mit einer zusätzlichen schwarz-goldenen Vitola mit dem Jahr ihrer Einführung. Die Monterreyes Nr. 4 wird in einer Holzbox präsentiert, die für diesen Anlass entworfen wurde, mit jeweils 10 Habanos.

Diese neue Vitola ist sogar noch spezieller, denn es ist die siebte limitierte Auflage der Marke seit der Einführung der Epicure Especial-Vitola im Jahr 2004, die zu einer der Referenzgrößen im Portfolio von Hoyo de Monterrey wurde. Die Vitola Monterreyes Nr. 4 gab es bereits in den 1960er Jahren und wird nun in einem trendigen Format wieder eingeführt, das sich zu den bei Markenliebhabern so beliebten großen Vitolas mit dickem Ringmaß gesellt.

Zum zweiten Mal findet in diesem Gebiet die weltweite Markteinführung einer Limited Edition statt. Diesbezüglich erklärten Jorge Pérez Martell und José María López Inchaurbe, Vizepräsident für Handel und Entwicklung von Habanos, S.A., in einer Videoübertragung während der Veranstaltung: „Bulgarien ist ein sehr wichtiger Markt für Habanos, S.A. und wir sind stolz darauf, diese Einführung zusammen mit Kaliman Caribe präsentieren zu können." Der bulgarische Aficionado ist ein großer Liebhaber von Habanos der Marke Hoyo de Monterrey und von exklusiven Spezialitäten wie limitierten Editionen." „Wir sind sicher, dass nicht nur in Bulgarien, sondern überall auf der Welt diese lang erwartete limitierte Auflage mit großer Begeisterung aufgenommen wird", so die beiden abschließend.

Liebhaber von milden, aromatischen und delikaten Habanos aus der ganzen Welt werden die neue Vitola Monterreyes Nr. 4 nach ihrer weltweiten Markteinführung bei den verschiedenen offiziellen Verkaufsstellen in mehr als 140 Ländern, in denen Habanos, S.A. seine Produkte vertreibt, finden.

Hoyo de Monterrey Monterreyes Nr. 4

Marktname : Monterreyes Nr. 4

Fabrikname: Maravillas Nr. 4

Maße : Ringmaß 55 x Länge 145 mm

Hülle : Habano von hervorragendem Aussehen, dunkler und leuchtender Farbe, die sie sehr authentisch und besonders macht.

Hinweise zur Verkostung:

Eine aromatische Habano mit sehr angenehmen holzigen Noten, die einen frischen und angenehmen Genuss bietet.

Brennbarkeit : Ausgezeichnete Brennbarkeit mit breitem Atem dank ihrer Größe, die mit einem sehr frischen und aromatischen Rauch und einigen leicht bitteren Noten erfreut, wobei sie dem milden Geschmack ihrer Mischung treu bleibt.

Ausgezeichnete Brennbarkeit mit breitem Atem dank ihrer Größe, die mit einem sehr frischen und aromatischen Rauch und einigen leicht bitteren Noten erfreut, wobei sie dem milden Geschmack ihrer Mischung treu bleibt. Asche: Hellgrau in Farbe und kompakt.

Rauchzeit: etwa 50 Minuten.

Paarung : Kann mit 12-jährigem Whisky genossen werden, weich, blumig mit leichten Noten von geröstetem Malz mit einem leichten Abgang, der zusammen mit dem weichen Geschmack dieser Mischung eine ausgezeichnete Kombination ergibt.

Klicken Sie hier, um hochauflösende Bilder des Produkts herunterzuladen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2145300/Hoyo_de_Monterrey.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/habanos-sa-prasentiert-die-weltpremiere-der-hoyo-de-monterrey-monterreyes-nr-4-limitierte-auflage-301868529.html