Wirtschaft Lambsdorff sieht Erpressbarkeit Deutschlands durch China

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff, künftiger deutscher Botschafter in Russland, hat die Erpressbarkeit Deutschlands durch China kritisiert. "Wir sind in kritischen Bereichen teilweise zu abhängig, in der Nähe der Erpressbarkeit", sagte Lambsdorff der "Welt am Sonntag".



"Das gilt sowohl für das Beschaffen von Rohstoffen und Vorprodukten als auch für den Absatz bei bestimmten Firmen. Denken Sie an die Masken bei Corona oder die eingeschränkte Lieferbarkeit von Medikamenten." Zwar wolle die Ampelkoalition keinem Unternehmen untersagen, gute Geschäfte in China zu machen, solange es ethisch vertretbar sei.