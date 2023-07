Zoomlion präsentiert intelligente Produkte auf der 3. China-Africa Economic and Trade Expo

Inzwischen liefern auch die Baumaschinen -Produkte von Zoomlion eine hervorragende Leistung in Afrika. Der Bagger ZE245E verfügt über einen maßgeschneiderten Cummins-Motor mit einer Nennleistung von 133 kW und ein neues intelligentes elektronisches Steuersystem, das sich mit einem Klick an die Arbeitsbedingungen anpasst und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch mit hoher Effizienz verbindet.

Landwirtschaftliche Maschinen sind eine der wichtigsten Produktkategorien, die Zoomlion nach Afrika exportiert. Auf der Expo stellt Zoomlion seine Traktoren RN904 und RS1304, die Weizenerntemaschine TE100 mit intelligenter Steuerung und die Reiserntemaschine FH100 vor, die Verluste beim Ernten minimiert. Die vier Produkte können sich jeweils an die verschiedenen Arbeitsumgebungen in Afrika anpassen und wurden von den Kunden vor Ort sehr positiv bewertet.

Die Marktpräsenz von Zoomlion in Afrika nimmt weiter zu, und die Baumaschinenprodukte von Zoomlion, die für ihre hohe Leistung, Qualität und ihren umfassenden Kundendienst bekannt sind, gewinnen auf dem integrierten afrikanischen Markt zunehmend an Bedeutung.

Unter dem Motto „Gemeinsame Entwicklung für eine gemeinsame Zukunft" bietet die Expo in Verbindung mit der Werksbesichtigung einen umfassenden Einblick in die Errungenschaften von Zoomlion im Bereich der intelligenten Fertigung sowie in seine fortschrittlichen Produkte und Technologien, die auf dem afrikanischen Markt umfangreiche Anwendungen finden. Die Besucher zeigten sich bei der Besichtigung beeindruckt von Zoomlions intelligenten Fertigungskapazitäten und der hohen Qualität der Produkte.

In diesem Zeitraum besuchen mehr als 200 Repräsentanten internationaler Organisationen, Botschafter in China, Vertreter von Handelskammern und Geschäftspartner aus 23 afrikanischen Ländern, darunter Nigeria, Guinea, Mali, Uganda und Kamerun, die Smart Industrial City und den Lugu Industrial Park von Zoomlion.

CHANGSHA, China, 1. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) stellt auf der 3. China-Africa Economic and Trade Expo (die „Expo") in Changsha, China, vom 29. Juni bis 2. Juli neun Vorzeigeprodukte aus fünf Hauptkategorien vor.

