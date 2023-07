Gemeinsam gegen illegales Feuerwerk

Ratingen (ots) -



- Experten der Polizei und Feuerwerksbranche beobachten gefährlichen Trend zu

illegaler Pyrotechnik

- Interdisziplinärer Austausch bei Tagung der Bundesanstalt für

Materialforschung und -prüfung in Berlin



Nur sprechende Menschen können sich helfen. Nach diesem Motto sucht der VPI

regelmäßig das Gespräch. Am 19. und 20. Juni stand der jüngste Austausch zum

Thema illegales Feuerwerk an. Vertreter verschiedener Bundes- und Landesbehörden

und der pyrotechnischen Industrie in Deutschland nahmen an der 15.

Informationsveranstaltung "Sprengstoffe und Pyrotechnik" der Bundesanstalt für

Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin teil.