Comeback angelaufen?

In unserer letzten Kommentierung zur Aktie des kanadischen Uran-Produzenten thematisierten wir die schwierige bzw. herausfordernde charttechnische Konstellation, der sich die Cameco-Aktie damals gegenüber sah.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 26.06. hieß es unter anderem „[…] Ende Mai nahm Cameco Fahrt auf. Die Aktie durchbrach den massiven Widerstand bei 40 CAD und hebelte damit gleichzeitig das Doppeltop aus, das die Aktie im September 2022 und Februar 2023 in diesem Bereich ausgebildet hatte. Aus charttechnischer Sicht bahnte sich gar ein kleiner Befreiungsschlag an, denn Cameco löste sich zunächst vielversprechend in Richtung 42,5 CAD / 43 CAD. Dann passierte allerdings das, was in diesen Ausbruchssituationen tunlichst nicht passieren sollte. Gewinnmitnahmen setzten ein und verhinderten zunächst eine weiteres Vorankommen. Schließlich kam Abwärtsmomentum auf. Der Rücksetzer erreichte zügig das Ausbruchsniveau (40 CAD). Kurzum. Für Cameco gilt es nun. Durch den Rücksetzer ist die Aktie bereits in Bedrängnis geraten. Aktuell droht ein Bruch der 40 CAD. Sollte sich dieses Szenario manifestieren, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 36 CAD gerechnet werden.“.

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung setzte Cameco unter die 40 CAD und drohte auf der Unterseite weiter unter Druck zu geraten. Ein Anlaufen der 36 CAD hätte in dieser Phase nicht überrascht, doch Cameco bekam bereits im Bereich von 38,6+ CAD die Kurve und konnte somit erst einmal Schlimmeres abwenden. Aktuell ist ein erneuter Vorstoß der Aktie über die 40 CAD zu beobachten.

Für Cameco brechen spannende, womöglich auch richtungsweisende Handelstage an. Der Vorstoß über die 40 CAD bringt für die Unterseite erst einmal Entlastung, mehr aber auch (noch) nicht. Ein Durchatmen eben.

Das wird nun wichtig: Die Rückeroberung der 40 CAD kann allenfalls nur ein erster Schritt sein. Die Aktie muss diesen Teilerfolg bestätigen. Und aus charttechnischer Sicht funktioniert das nur, wenn es Cameco gelingen sollte, die Zone des letzten Verlaufshochs – also den Bereich 42,5 CDA / 43+ CAD - zu überspringen. Solange ist der Erholungsversuch mit Vorsicht zu genießen. Auf der Unterseite haben die 36 CAD weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung.