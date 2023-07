NEW YORK - Mehrere US-Banken habe nach dem bestandenen Stresstest der Federal Reserve höhere Dividenden angekündigt. Experten rechnen mit weiteren Mitteilungen, nachdem alle 23 untersuchten Geldhäuser erfolgreich waren. JPMorgan will seine Quartalsausschüttung um 5 Prozent auf 1,05 US-Dollar je Aktie anheben, wie das Institut am Freitag mitteilte. Goldman Sachs will die bisherige Dividende um 25 US-Cent auf 2,75 Dollar erhöhen.

AUSTIN - Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Die Produktion habe bei knapp 480 000 Fahrzeugen gelegen, teilte das Unternehmen am Sonntag in Austin mit. Ausgeliefert wurden gut 466 000 Stück. Analysten hatten bei beiden Größen mit deutlich weniger gerechnet.

Novartis erzielt mit MS-Mittel Kesimpta gute Wirksamkeitsdaten

BASEL - Novartis hat zum MS-Medikament Kesimpta neue Daten aus der Fünfjahresstudie Alithios veröffentlicht. In der Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose (MS) habe das Mittel gut abgeschnitten, teilte der schweizerische Pharmakonzern am Freitagabend mit.

Roche erzielt mit SMA-Mittel Evrysdi gute Studienergebnisse bei Kindern

BASEL - Die Roche -Tochter Genentech hat zum Medikament Evrysdi zur Behandlung von Kleinkindern, die an schwerer spinaler Muskelatrophie (SMA) leiden, gute Daten aus einer Follow-Up-Studie vorgelegt. Die Daten bestätigten die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von Evrysdi bei Kindern, teilte der Pharmakonzern am Freitagabend mit.

ProSiebenSat.1-Streaming-Plattform Joyn umwirbt ARD und ZDF

UNTERFÖHRING - ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets hat erneut die öffentlich-rechtlichen Häuser für eine Zusammenarbeit im Mediathek-Bereich umworben. Dem privaten TV-Konzern schwebt vor, dass die Mediatheken von ARD und ZDF auf der eigenen Streaming-Plattform Joyn des TV-Konzerns verfügbar sein könnten - bislang kann man dort das Live-Programm von öffentlich-rechtlichen und das von privaten Sendern sehen.

Mobilfunker unter Druck: Vodafone-Deutschlandchef betont Fortschritte

DÜSSELDORF - Nach einer schwierigen Zeit mit verlorenen Marktanteilen sieht Vodafone -Deutschlandchef Philippe Rogge seine Firma wieder gut gewappnet für die Zukunft. Man habe in den vergangenen 12 Monaten "eine Art Verlässlichkeits-Offensive vorangetrieben, um im Festnetz, im Mobilfunk und im Service besser zu werden", sagte er der dpa in Düsseldorf. "Damit haben wir das Fundament geschaffen, um in Zukunft wieder erfolgreich zu sein."

Studie: Auf Neuwagen gibt es wieder mehr Rabatt



DUISBURG - Die Engpässe auf dem deutschen Neuwagenmarkt sind laut einer aktuellen Marktstudie Vergangenheit. Hersteller und Händler lockten im Juni die Kunden mit günstigen Pauschalangeboten und höheren Preisnachlässen, berichtet das Duisburger Center Automotive Research. "Chipkrise, lange Wartezeiten und Knappheit bei Neuwagen sind wieder Fremdwörter", resümierte CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer. Innerhalb von zehn Monaten habe sich der Markt mit der wieder voll angelaufenen Autoproduktion gedreht. Das erhöhte Angebot trifft zudem auf eine durch die Inflation gedämpfte Nachfrage.

Vorerst kein Schauspieler-Streik in Hollywood - weitere Verhandlungen

LOS ANGELES - Ein drohender Streik der Schauspieler in den USA ist vorerst abgewendet. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und der Verband der TV/Film-Studios (AMPTP) gaben am Freitagabend (Ortszeit) bekannt, dass die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden. Der Arbeitsvertrag der etwa 160 000 Filmschauspieler mit den großen Hollywoodstudios, der um Mitternacht auslaufen sollte, wurde nun bis zum 12. Juli verlängert. Seit Anfang Juni verhandeln die Streitparteien um einen neuen Deal.

ROUNDUP: Neue Lesebeschränkungen bei Twitter sorgen für Unmut bei Nutzern

WASHINGTON - Mit neuen Lesebeschränkungen beim Kurznachrichtendienst Twitter hat Eigentümer Elon Musk für eine Welle der Kritik und Rätselraten über die Hintergründe gesorgt. Musk verkündete am Samstag überraschend, dass Nutzerinnen und Nutzer vorübergehend nur noch eine bestimmte Anzahl an Beiträgen pro Tag lesen können. Zuvor hatten viele Nutzer Probleme mit der Plattform gemeldet.

EU-Länder für mehr heimische Verarbeitung von kritischen Rohstoffen

BRÜSSEL - Um Europas Versorgung mit wichtigen Rohstoffen zu sichern, wollen die EU-Länder die heimische Verarbeitung der Materialien weiter ausbauen. Die Mitgliedsstaaten einigten sich am Freitagabend etwa darauf, dass künftig mindestens die Hälfte des jährlichen Verbrauchs der strategisch besonders wichtigen Rohstoffe in der EU verarbeitet werden soll. 20 Prozent sollen demnach aus dem Recycling innerhalb der EU stammen.

^

Weitere Meldungen



-TV-Quoten: Silbereisen unterliegt mit 'Schlagerbooom' gegen 'Die Unterirdischen' -Stiftung Patientenschutz gegen Verschieben von Sterbehilfe-Entscheid -Mobilfunkkunde Maschine - Menschliche Nutzer werden Minderheit -Pflegereform: Krankenkassen kritisieren Bund und Länder -Frankreichs Innenminister will Nahverkehr wegen Unruhen nur tagsüber -Kommunale Wärmeplanung in vielen Städten noch am Anfang -ARD-Reform: Gemeinsames Abendprogramm für Inforadio-Wellen -Umfrage: Versorgungssicherheit bei Energie hat höchste Priorität -EU-Länder für mehr heimische Verarbeitung von kritischen Rohstoffen -Stadtwerke begrüßen Wasserstoff-Option im Heizungsgesetz -Britische Medienaufsicht nennt Hasskolumne gegen Meghan sexistisch -Start für neuen Einlöseweg für E-Rezepte in Apotheken -Heizungsgesetz: SPD betont Mieterschutz - Kritik von Umweltschützern -'Das bringt nichts' - GMK-Vorsitzender gegen Klinik-Ranking -Wissing: Hohe Kosten für deutsch-französischen Bahnpass waren es wert -Gerichtsverfahren gegen Corona-Impfstoffhersteller beginnen -Antrag der PCK-Eigentümer zu Pipelineaufrüstung Rostock-Schwedt kommt -Wirbelsturm 'Beatriz' wird vor Mexikos Pazifikküste zum Hurrikan°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he