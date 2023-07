„Journey through Civilizations" wird von der Ständigen Vertretung Chinas bei den Vereinten Nationen, der Sino-American Friendship Association und dem Chinese Book Club des UNSRC gesponsert.

Zum ersten Mal hat die UNO ein virtuelles Hightech-Spielprogramm in eine traditionelle Ausstellung integriert. Hightech-Videowände auf der Ausstellung sorgen für ein atemberaubendes Erlebnis, bei dem wunderschöne Bilder von UNESCO-Welterbestätten – dem Berg Huangshan und die Felsskulpturen von Dazu – gezeigt werden.

Renommierte Künstler aus China, den USA und Kanada präsentierten in anschaulichen Darbietungen die traditionellen Techniken und Künste Chinas, darunter eine interaktive Demonstration der Ohrakupunktur, eine Teezeremonie, Kalligraphie, eine Guqin-Musikdarbietung und eine Dichterlesung.

Hunderte von Gästen, darunter UNO-Beamte und -Botschafter, nahmen an der Eröffnungszeremonie teil.

„Wie Generalsekretär Guterres sagte, ist Diversität ein Gewinn und keine Bedrohung. Sowohl China als auch die UNO sind seit jeher Verfechter der Vielfalt der Zivilisationen. Mit dieser Ausstellung bei den Vereinten Nationen zeigen wir, dass wir diese Diversität und die Arbeit der Vereinten Nationen in den entsprechenden Bereichen nachdrücklich unterstützen", erklärte Botschafter Zhang Jun, der Ständige Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen, in seiner Ansprache bei der Zeremonie.

Shen Haixiong, der Präsident der Chinese Media Group, hielt bei der Eröffnungszeremonie eine Videoansprache. „Die chinesische Zivilisation fördert Inklusion, Entwicklung durch Dialog und gegenseitiges Lernen mit anderen", sagte er. Er betonte auch, dass die China Media Group den Auftrag der Medien zur Stärkung des internationalen Kulturaustauschs und zur Förderung des Dialogs in der ganzen Welt ernst nehmen werde.

WASHINGTON, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Ausstellung „Journey through Civilizations" (Reise durch die Zivilisationen), die vom CCTV United Nations Bureau organisiert wird, läuft derzeit bei den Vereinten Nationen. Die Ausstellung wird bis zum 7. Juli zu sehen sein. Am 29. Juni fand bei der UNO die offizielle Eröffnungszeremonie statt.

