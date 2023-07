Kooperationsabsichten des viertägigen 18. CISMEF übersteigen 10 Milliarden RMB!

GUANGZHOU, China, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die 18. Internationale Messe für kleine und mittlere Unternehmen (CISMEF) und der 2. internationale KMU-Gipfel (SMEICS) endeten am 30. Juni 2023.

Mehr als 2.000 Aussteller nahmen am diesjährigen CISMEF teil. So zogen vor allem der internationale Pavillon und der der Regionen Hongkong, Macao und Taiwan mehr als 300 Unternehmen aus mehr als 40 Ländern und Regionen sowie internationale Organisationen an. Darüber hinaus stellten mehr als 1.700 Unternehmen aus dem gesamten chinesischen Festland ihre Produkte und Dienstleistungen auf Provinz-, Regional-, Kommunal- und Fachausstellungen aus.