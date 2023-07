FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neue Börsenwoche beginnt mit einer Feier: Am 1. Juli 1988, also vor 35 Jahren, war der erste Handelstag des Dax . Der deutsche Leitindex startete damals mit rund 1164 Punkten - und erreichte vor wenigen Wochen bei 16 427 Zählern ein Rekordhoch. "Der Dax ist eine Erfolgsgeschichte", meint Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktien Institut. Wer seinerzeit umgerechnet 10 000 Euro in den Dax investiert habe, der könne sich heute über ein Vermögen von 160 000 Euro freuen.

Doch die Börsianer dürften sich nach der Feier rasch wieder dem Tagesgeschehen zuwenden. Zumal der neue Börsenmonat Juli gute Nerven verlangt: In den zurückliegenden zehn Jahren schwankte die Performance des Dax im Sommermonat zwischen einem Verlust von mehr als vier Prozent bis zu einem Gewinn von fast sieben Prozent. Im Schnitt sprang immerhin ein Plus von 1,6 Prozent heraus.