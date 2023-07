Norwegen plant Seltene-Erden-Coup – doch zu welchem Preis? Rheinmetall, Mercedes-Benz, Defense Metals

Die Panzer rollen wieder durch Europa. Seit dem 24. Februar 2022 hält der Ukraine-Krieg die Welt in Atem. Doch auch auf Deutschlands Straßen rollen in Form von SUVs tonnenschwere Gefährte. Während in China ein 700 kg schwerer Stadtflitzer die Herzen der Kunden erobert, mag es in Deutschland selbst die untere Mittelklasse gerne protzig. Was das für den Hunger nach kritischen Rohstoffen bedeutet, warum man in Norwegen jetzt sogar auf dem Meeresgrund Seltene Erden schürfen will und welche zukunftsträchtigen Alternativen es an Land gibt.Lesen sie den Artikel hier weiter