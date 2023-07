"Eine Reihe aktueller Wirtschaftsdaten deutet darauf hin, dass die Erholung Chinas noch keine feste Grundlage gefunden hat, während wichtige Probleme wie ein Mangel an heimischen Wachstumstreibern, schwache Nachfrage und trübe Aussichten bestehen", sagte "Caixin"-Ökonom Wang Zhe. Zuvor hatte sich bereits der offizielle Index des Statistikamts, der stärker die Stimmung in großen und staatlichen Unternehmen widerspiegelt, nur unwesentlich von 48,8 auf 49 Punkte verbessert. Er bleibt damit im negativen Bereich./lw/DP/zb

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Chefetagen in kleineren und mittleren sowie nicht staatlich dominierten chinesischen Industrieunternehmen ist wieder etwas weniger optimistisch. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für das herstellende Gewerbe lag nach Angaben vom Montag im Juni zwar mit 50,5 Punkten noch im positiven Bereich, ging aber von 50,9 Punkten im Vormonat zurück. Unterhalb der Marke von 50 Punkten ist von einer Verringerung der industriellen Aktivitäten auszugehen, darüber von einer Ausweitung.

'Caixin'-Index Industriemanager in China weniger optimistisch

