CGTN UN Eröffnungsfeier der "Journey through Civilizations" bei den Vereinten Nationen abgehalten

Washington (ots/PRNewswire) - CGTN UN eröffnet die Ausstellung "Journey through

Civilizations" im UNO-Hauptquartier



Die Ausstellung "Journey through Civilizations" (Reise durch die

Zivilisationen), die vom CCTV United Nations Bureau organisiert wird, läuft

derzeit bei den Vereinten Nationen. Die Ausstellung wird bis zum 7. Juli zu

sehen sein. Am 29. Juni fand bei der UNO die offizielle Eröffnungszeremonie

statt.



Shen Haixiong, der Präsident der Chinese Media Group, hielt bei der

Eröffnungszeremonie eine Videoansprache. "Die chinesische Zivilisation fördert

Inklusion, Entwicklung durch Dialog und gegenseitiges Lernen mit anderen", sagte

er. Er betonte auch, dass die China Media Group den Auftrag der Medien zur

Stärkung des internationalen Kulturaustauschs und zur Förderung des Dialogs in

der ganzen Welt ernst nehmen werde.