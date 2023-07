Moderna reicht Zulassungsantrag für seinen neu angepassten COVID-19-Impfstoff bei der Europäischen Arzneimittelagentur ein

Ask 0,81

Ask 0,81

Ask 0,71

Ask 0,71

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Moderna Inc!

Sofern eine Zulassung erfolgt, wird Modernas neu angepasster COVID-19-Impfstoff für die Herbstimpfung rechtzeitig und in ausreichender Menge zur Verfügung stehen

Die vorläufigen klinischen Daten haben ergeben, dass der vom Unternehmen entwickelte monovalente XBB1.5-Impfstoff eine Immunantwort gegen Viren der XBB-Sublinie induziert

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS / ACCESSWIRE / 3. Juli 2023 / Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), ein Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der Boten-RNA-(mRNA)-Therapeutika und -Impfstoffe leistet, hat heute bekannt gegeben, dass es für seinen neu angepassten COVID-19-Impfstoff, der das Spikeprotein für die XBB.1.5-Sublinie von SARS-CoV-2 kodiert, einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eingebracht hat.

„Wir sind stolz darauf, diese Antragstellung für unseren neu angepassten COVID-19-Impfstoff bekannt geben zu können und die Europäische Union auch weiterhin beim Schutz ihrer Bürger gegen COVID-19 zu unterstützen“, erklärt Stéphane Bancel, der Chief Executive Officer von Moderna. „Im Rahmen unserer ersten klinischen Tests konnten wir zeigen, dass unser neu angepasster COVID-19-Impfstoff wirksam eine Immunantwort gegen die aktuellen besorgniserregenden XBB-Varianten hervorruft. Aus unserer Sicht wird dieser Impfstoff daher eine ganz wesentliche Rolle beim Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und einem damit verbundenen Krankenhausaufenthalt spielen. Wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit der EMA unseren angepassten Impfstoff den Menschen in der ganzen Europäischen Union zuteil werden zu lassen.“

Der Antrag basiert auf den Vorgaben des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) und der EMA, die eine Empfehlung zur Neuanpassung der COVID-19-Impfstoffe in einer monovalenten XBB.1.5-Zusammensetzung ausgegeben haben. Dies entspricht auch den Empfehlungen anderer Regulierungsbehörden und öffentlichen Gesundheitseinrichtungen auf internationaler Ebene, die eine monovalente XBB.1.5-Zusammensetzung befürworten. Darüber hinaus hat Moderna erste klinischen Daten zu seinem monovalenten XBB.1.5-Impfstoffkandidaten erhoben, die eine Immunantwort gegen die XBB-Sublinien wie etwa XBB.1.5, XBB.1.16 und XBB.2.3.2 belegen.