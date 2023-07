Goldman hebt Ziel für Tesla auf 275 Dollar - 'Neutral'

(Korrigiert wird der Bezugszeitraum im zweiten Satz. Der Kommentar betrifft das zweite Quartal.)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla von 248 US-Dollar auf 275 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Auslieferungszahl im zweiten Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Quartalsbericht dürfte nun die Ergebnismarge im Vordergrund stehen, und die Frage, ob weitere Preissenkungen vonnöten sind, um die Absatzvolumina zu steigern./ag/zb/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2023 / 21:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 261,8EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 275 US-Dollar