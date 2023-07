Kontron erwirbt Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion

Linz, 3. Juli 2023 - Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT), hat einen Asset Deals mit Telit Cinterion, einem US-amerikanischen Unternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, unterzeichnet. Der Erwerb der Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion ist für Kontron ein bedeutender strategischer Schritt, um sein Internet of Things (IoT)-Portfolio mit proprietärer Softwaretechnologie zu erweitern. Die Vermögenswerte der Einheit erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von knapp über 100 Millionen Euro und werden in die Kontron Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der Kontron AG, integriert. Der Kaufpreis beträgt € 24,5 Millionen. Das Closing wird voraussichtlich bis August erfolgen.

Die Akquisition der Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion ermöglicht es Kontron sein Produktportfolio zu erweitern, die internen Entwicklungskapazitäten auszubauen und die steigende Nachfrage nach modernen 4G/5G-Lösungen zu bedienen. Mit der Integration der Cellular Automotive Lösungen von Telit Cinterion in das eigene IoT-Softwaretechnologie Portfolio entwickelt Kontron seine Expertise weiter.

Hannes Niederhauser, CEO Kontron AG. "Die heutige Übernahme ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von Kontron zu einem weltweit führenden Anbieter von IoT-Lösungen. Die erstklassigen Produkte von Telit Cinterion ergänzen nahtlos unsere eigenen 5G- und Echtzeit-Technologien für die Automobilindustrie. Die Übernahme untermauert unsere strategische Ausrichtung für die Bereitstellung neuer IoT-Lösungen für unsere Kunden und stärkt Kontron in der Position als führender Innovator im Technologiebereich. Mit unserem erweiterten Portfolio schaffen wir die Voraussetzungen für den Einsatz transformativer Technologien in einem nahtlosen IoT-Ökosystem auf der ganzen Welt."

Die Transaktion steht im Einklang mit Kontrons Strategie, die Einnahmen aus dem kürzlich verkauften IT-Dienstleistungsgeschäft durch strategische IoT-Akquisitionen zu ersetzen. Kontron wird das Cellular Automotive Geschäft auf dem gleichen hohen Niveau an Expertise und Kompetenz fortführen, wie es die Kunden bisher kennen und wertschätzen.

