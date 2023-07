Seit dem Dreifachboden aus Oktober letzten Jahres befindet sich der Gold-Future im Aufwind, hierbei gelang es zunächst in den Bereich von 1.949 US-Dollar vorzurücken, nach einer zwischenzeitlichen Korrektur zurück auf den EMA 200 im März des Jahres auf 1.800 US-Dollar sprang der Future schließlich wie erwartet an die Hochs um 2.075 US-Dollar aus 2020 an. Seit Anfang Mai korrigiert das Edelmetall und löste hierbei eine vorausgegangene SKS-Formation regelkonform zur Unterseite ab. Favorisiert wurde hierbei ein Rücklauf in den Bereich des EMA 200 bei 1.896 US-Dollar, darunter hätte Gold sogar Platz auf 1.879 US-Dollar gehabt. Just um den EMA 200 wird aber bereits ein Bodenbildungsprozess abgespielt, der für eine Trendwende nach der dreiwelligen Korrekturwelle sorgen könnte.

Erste Stabilisierungstendenzen