JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Analyst David Adlington sieht in seinem am Montag vorliegenden Ausblick durchaus Überraschungspotenzial, unter anderem wegen der üppig gefüllten Auftragsbücher des Gesundheitstechnik-Konzerns. Ein mögliches Zustimmungsdekret des US-Justizministeriums sorge aber für Unsicherheit, weshalb er bei der Aktie lieber an der Seitenlinie bleibe./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2023 / 20:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 19,87EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 15,50

Kursziel alt: 15,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m