, die sich vorab registriert haben, erhalten Prämien wie „Septaria", ein wichtiges Material für die Erstellung von CQB-Token und die „CQB Lizenz". Es wird ein Airdrop-Event stattfinden, bei dem CQB-Token für das Abschließen von Missionen wie der Vorregistrierung und dem Besuch offizieller Kanäle vergeben werden.

SEOUL, Südkorea, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- ChuanQi IP, eine Tochtergesellschaft von Wemade (CEO Henry Chang), hat heute (3.) mit der Vorregistrierung für den Blockchain-basierten neuen MORPG-Titel MIR2M: The Dragonkin begonnen.

MIR2M: The Dragonkin ist ein mobiler/PC-MORPG-Titel, der von XFun Games Ltd. entwickelt wurde und auf der IP The Legend of Mir 2 von Wemade basiert. Es gibt drei attraktive Klassen: Warrior(Krieger), Mage(Magier) und Taoist.