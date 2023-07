JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB vor Zahlen zum zweiten Quartal von 28 auf 31 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Entwicklung der Auftragseingänge sei wichtig wegen der Unsicherheit in China und für zweite Halbjahr, schrieb Analyst Andrew Wilson in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Neben einer Anpassung seiner Schätzungen verschob er auch den Bewertungszeitraum in die Zukunft. Angesichts der recht hohen Bewertung dürften die Aktien eine Zeit lang eher seitwärts tendieren./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 20:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 35,99EUR gehandelt.



