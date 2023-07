Wie Fulfillment-Dienstleister die Börsenlandschaft revolutionieren

Für ein Investment in Aktien müssen entsprechende Unternehmen einen gewissen Erfolg aufweisen können. Denn ohne Gewinne gibt es für Anleger keine Rendite. Tatsächlich sind es aktuell vor allem Fulfillment-Dienstleister, die den Markt für sich erobern. Warum es sich lohnt, in gerade diese Unternehmen zu investieren und was Anleger beachten sollten, zeigt dieser Artikel.

Was genau ist ein Fulfillment-Dienstleister überhaupt?



Fulfillment – ein Wort, das ins Deutsche mit „Erfüllung“ oder noch besser mit „Auftragsabwicklung“ übersetzt werden kann. Fulfillment steht somit für alle Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, wenn ein Kaufgeschäft zustande kommt.

Ein Fulfillment-Dienstleister kümmert sich daher um wichtige Aufgaben: Lagerhaltung, Auslieferung, Debitorenmanagement, Retouren, Kommissionierung und Zoll. Das macht es für Verkäufer heute wesentlich einfacher, ihre Waren an den Mann zu bringen. Immerhin kümmert sich jeder um genau die Aufgaben, die er am besten kann. Der Fulfillment-Dienstleister wickelt im Hintergrund alles ab und der Verkäufer hat mehr Zeit für die Pflege seines Onlineshops oder die Produktion seiner Waren.

Doch nicht nur um die Logistik kümmert sich ein Fulfillment-Dienstleister. Viele übernehmen auch den Kundenservice. So können E-Commerce-Unternehmen eine Reihe an Aufgaben ganz bequem auslagern.

Bild: Fulfillment-Dienstleister sind für E-Commerce-Unternehmen ein wahrer Segen. Bildquelle: Mediamodifier via pixabay.com

Warum lohnt sich die Investition ins System?



Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Aus diesem Grund können Unternehmen heute ganz einfach neue Lösungen in Anspruch nehmen, die Prozesse effektiver und die gesamte Abwicklung einfacher machen. Fulfillment-Dienstleister sind also eine wichtige und praktische Folge aus der Digitalisierung.

Da immer mehr Menschen vorwiegend online bestellen und kaum mehr im stationären Handel unterwegs sind, wächst auch der Fulfillment-Markt. Die Nachfrage steigt. Und für die Börse bedeutet das eines: Wachstum.

Generell sollte man heutzutage mehr in E-Commerce-Unternehmen investieren. Sie sind es, die derzeit absolut im Trend liegen und immer mehr Geld erwirtschaften. Vor allem Giganten wie Amazon können stetig steigende Aktienkurse verzeichnen. Und die Fulfillment-Dienstleister, die dahinterstehen, können ähnliche Beobachtungen machen.

Wer heute in den Markt von E-Commerce und Co. einsteigt, kann mit attraktiver Rendite rechnen. Denn so schnell wird er keine Einbrüche verzeichnen. Ganz im Gegenteil: In einer so digitalen Zeit, in der Menschen gerne konsumieren, ist das E-Commerce einer der stärksten Bereiche.

Die größten Fulfillment-Dienstleister in Deutschland und Österreich



Es gehört so einiges dazu, wenn man als Fulfillment-Dienstleister tätig sein möchte. Arbeitsabläufe müssen wie geschmiert laufen und Logistik muss etwas sein, was man tief verinnerlicht hat. Nur mit einer guten Organisation kann ein Fulfillment-Unternehmen daher auf Dauer erfolgreich sein. Welche sind die aktuell größten Firmen auf dem deutschen und österreichischen Markt?

An der Spitze steht die Österreichische Post AG mit 24000 Mitarbeitern. Als zusätzliche Leistungen wird ein gutes Retourenmanagement angeboten. Danach folgt Docdata Germany mit 3500 Mitarbeitern. In den Bereichen internationales Retourenmanagement, Full-Service E-Commerce, Payment und VAS ist dieses Unternehmen gut aufgestellt. An dritter Stelle steht die atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mbH mit 100 Mitarbeitern. Die Firma hat sich vor allem auf Debitoren- und Retourenmanagement spezialisiert.

Die Liste ist noch viel länger, denn eines ist klar: An einem so zukunftsträchtigen Markt wie dem Internethandel möchte jeder teilhaben. Das sorgt dafür, dass Fulfillment-Dienstleister immer erfolgreicher werden und höhere Gewinne erzielen – ein wahrer Pluspunkt für den Kauf entsprechender Aktien. Selbst kleinere Unternehmen können sich für ein Investment lohnen. Sie sind es immerhin auch, die oftmals nicht so großen Schwankungen unterliegen.

Das sollten Anleger beachten



Beim Investment in Aktien sollten Anleger immer ein paar Faktoren beachten. Auch wenn der E-Commerce-Sektor als sicher gilt, sollte man sich niemals zu sicher sein. Immerhin ist ein Investment immer mit gewissen Risiken verbunden. Bevor man daher eine Aktie kauft oder beginnt, damit zu handeln, sollte man sich gewisse Grundkenntnisse zu dem Thema aneignen.

Es ist wichtig, die Besonderheiten sowie Risiken des Marktes zu kennen. Amazon beispielsweise hat nach der Weihnachtszeit einen großen Abfall seiner Kurse erleben müssen. Der Grund: Auslieferer konnten die zugesicherten Lieferdaten an den Feiertagen nicht einhalten. Daraufhin sind viele Kunden abgewandert.

So etwas stellt natürlich eine absolute Ausnahme dar. Doch damit man vorbereitet ist, falls so etwas wieder passiert, sollten Anleger alle Risiken im Blick behalten.

Fazit

Das Investment in Aktien von Fulfillment-Dienstleistern kann sich lohnen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Markt ist mit einem Anstieg zu rechnen. Dennoch sollten Anleger immer alle Optionen abwägen, bevor sie Geld an der Börse anlegen.