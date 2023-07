Arbor Metals beauftragt Grander Exploration mit der Leitung des Lithiumprojekts Jarnet

Vancouver, Kanada – 3. Juli 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass es Grander Exploration, ein führendes Explorationsmanagementunternehmen, beauftragt hat, das Explorationsprogramm 2023 des Unternehmens auf dem Lithiumprojekt Jarnet in der kanadischen Provinz Quebec zu leiten. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in Arbors Engagement für die Erschließung des Potenzials des Jarnet-Projekts dar und untermauert das Bestreben des Unternehmens, sich zu einem wichtigen Akteur im kanadischen Lithiumsektor zu entwickeln.

Arbor hat Grander Exploration aufgrund seiner umfassenden Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Explorationsprogramme in ganz Kanada und der Anwendung modernster Technologien ausgewählt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen ist Grander Exploration gut gerüstet, um Arbor effizient und präzise durch das Explorationsprogramm zu führen.

Mark Ferguson, CEO von Arbor, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, mit Grander Exploration bei unserem Explorationsprogramm 2023 auf dem Projekt Jarnet zusammenzuarbeiten. Das Fachwissen von Grander bei der Durchführung von Explorationsprogrammen und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien deckt sich perfekt mit unseren Zielen. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeit, uns dabei zu helfen, das volle Potenzial unseres Projekts zu erschließen.“

Das Explorationsprogramm wird sich auf Kartierungs- und Prospektionsaktivitäten konzentrieren, einschließlich Bohrungen auf potenziellen Zielen. Das Team wird in einer Lodge in Nord-Quebec in der Nähe der Konzessionen des Projekts stationiert sein, um einen schnellen und effizienten Zugang zum Standort per Hubschrauber zu gewährleisten. Das Programm wird sich über mehrere Tage erstrecken, wobei ein qualifizierter Geologe aus Quebec eine abschließende Prüfung durchführen und den Bewertungsbericht erstellen wird.

Arbor ist bestrebt, sein Lithiumprojekt Jarnet voranzutreiben, und ist zuversichtlich, dass die Explorationsarbeiten mithilfe der Expertise und Anleitung durch Grander Exploration forciert werden können. Das Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Monaten über die Fortschritte und Ergebnisse des Explorationsprogramms zu berichten.