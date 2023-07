NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Acciona Energia von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 43,50 auf 33 Euro gesenkt. Außerdem verlieh er den Aktien vor den Halbjahreszahlen den Status "Negative Catalyst Watch". Eine regulatorische Umorientierung der Preisgebung in Spanien dürfte die Phase schlechter Gewinnperspektiven noch verlängern, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Erholung der Aktie werde wohl länger dauern als ehemals gedacht. In Südeuropa sei es ratsam, auf integrierte Energiekonzerne wie Enel, EDP oder Endesa zu setzen statt auf solche, die voll auf Erneuerbare Energien fokussiert sind./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 17:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 00:15 / BST

Die Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 30,47EUR gehandelt.