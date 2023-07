Angesichts florierender Geschäfte im laufenden ersten Halbjahr erhöhte der Solartechnikkonzern SMA Solar am 23. Juni seine Jahresprognose ein weiteres Mal. Der Vorstand erwarte nun einen Umsatz von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro statt bisher 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro, teilte der Hersteller von Wechselrichtern am Freitag, dem 23. Juni, mit. Der Betriebsgewinn (Ebitda) werde nun in einer Spanne von 230 bis 270 Millionen Euro statt 135 bis 175 Millionen Euro erwartet. Die Aktie reagierte an diesem Freitag mit einem Tagesplus von 15,9 Prozent auf 101,50 Euro. Das Unternehmen sprach von einer deutlich gestiegenen Lieferfähigkeit aufgrund einer raschen Verbesserung der Materialversorgung durch Zulieferer sowie einem verbesserten Ergebnisbeitrag aller Segmente.

Die Marktteilnehmer reagierten auf den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 folgerichtig. Sie brachten den SMA-Kurs stark zum Ansteigen. Ihnen war zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Preis für fossile Energie ansteigen und sich dadurch der Betrieb einer Solaranlage schneller amortisieren würde. Die seit 24. Februar 2022 gebildete Aufwärtssequenz ist ab Mai 2023 in eine Konsolidierung übergegangen. Auslöser war die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2023 am 11. Mai. Hier wurden von den Marktteilnehmern bessere Zahlen erwartet. Paradoxerweise wurden am 23. Juni exzellente Zahlen gemeldet, worauf der Titel die Verluste der Konsolidierung komplett wieder wettgemacht hat und am Freitag letzter Woche mit einem Tagesplus von 5,57 Prozent und ins Wochenende ging. Dabei wurde nebenbei ein neues All Time High bei 111,90 Euro markiert. Mittlerweile hat sich seit dem Kursaufschwung ab 24. Februar 2022 ein Plus von 329 Prozent gebildet. Mit einem erwarteten KGV 2023 von 31,74 ist der Titel nicht mehr ganz so preiswert, dennoch ist ein Plus beim Gewinn von 67 Prozent bis in das Jahr 2025 eingepreist. Dadurch sinkt das erwartete KGV 2025 auf aktuell 19.

SMA Solar Technology AG (Tages Chart in Euro) Tendenz: